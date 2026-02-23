Meia dúzia de ovos mais cara 50 cêntimos desde 2025

O preço de meia dúzia de ovos agravou-se 0,50 euros desde fevereiro do ano passado, mas manteve-se em 2026, segundo dados da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor enviados à Lusa.

Em 05 de fevereiro de 2025, uma caixa com seis ovos custava ao consumidor 1,62 euros, abaixo dos 2,12 euros registados esta quarta-feira, verificando-se assim um aumento de 0,50 euros em pouco mais de um ano.

Desde janeiro do ano passado e até ao início de março, o preço dos ovos ficou relativamente estável, entre 1,61 e 1,62 euros.

Contudo, em 12 de março do mesmo ano, atingiu os 1,70 euros e iniciou a sua trajetória de crescimento, passando a 2,05 euros no dia 16 deste mês e a 2,07 euros uma semana depois.

Já entre 18 de junho e 15 de outubro oscilou entre dois euros e 2,07 euros.

No dia 22 de outubro atingiu um pico de 2,12 euros, valor que manteve até 18 de fevereiro de 2026, com uma exceção verificada em 17 de dezembro (2,10 euros).

Assim, desde o início do corrente ano e até esta quarta-feira, o preço de meia dúzia de ovos não sofreu alterações.