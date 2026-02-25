UEFA nega recurso do Benfica e mantém suspensão de um jogo a Prestianni

A UEFA negou hoje o recurso do Benfica à suspensão provisória de um jogo aplicada ao futebolista argentino Gianluca Prestianni, na sequência do alegado ato de racismo sobre Vinicius Júnior durante o jogo da Liga dos Campeões.

"O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Em consequência, é confirmada a decisão do Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, datada de 23 de fevereiro de 2026", refere o comunicado do Comité de Apelo da UEFA, enquanto decorre o inquérito.

Numa curta nota de dois parágrafos, o órgão que dirige o futebol europeu complementa: "Gianluca Prestianni mantém-se provisoriamente suspenso para o próximo jogo de uma competição de clubes da UEFA para o qual, de outra forma, seria elegível".

O futebolista argentino seguiu com a comitiva do Benfica para Madrid, onde, esta noite, os 'encarnados' tentam reverter a derrota de 1-0 na Luz, trazida na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final.

O único golo do desafio foi apontado pelo internacional brasileiro Vinicius Júnior, que, na sequência dos festejos, acusou Prestianni de o ter chamado de "macaco", dirigindo-se ao árbitro a denunciar o eventual ato de racismo, o que levou o jogo a estar interrompido por cerca de 10 minutos.