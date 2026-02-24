Guerra na Ucrânia e caso Prestianni dominam manchetes em Portugal

Correio da Manhã:

- "Chineses ganham fortuna com negócio em Portugal"

- "Pagaram mil milhões por 80% da seguradora há 12 anos e agora a companhia está avaliada em 4,9 mil milhões de euros"

- "Benfica em braço de ferro com a Uefa"

- "Castigo a Prestianni por causa de racismo"

- "Quatro anos da guerra [na Ucrânia]. Criança visita pai em cemitério onde não cabem mais mortos"

- "Luis Neves diz que não investigou Montenegro"

- "Lorde inglês detido por ligações a Epstein"

- "Menina forçada a sexo com namorado da 'mãe' portque pagava contas"

Público:

- "Ucrânia resiste a ataques russos e à pressão de Trump"

- "Tarifas de Trump. Supremo Tribunal abala comércio mundial"

- "Negócio. Influenciadores digitais lucram com casinos ilegais"

- "Parlamento. Layoff pago a 100% violará a lei-travão, alerta executivo"

- "Crimes. Governo quer equipa especial da PGR para imigração ilegal"

- "Restituições. Coimbra reforça trabalho sobre 'patrimónios sensíveis'"

Jornal de Notícias:

- "Oftalmologista fura lista de espera no SNS com 1600 doentes do privado"

- "Procura dos jovens leva crédito à habitação a recorde histórico"

- "UEFA castiga Prestianni e afasta-o do vulcão de Madrid"

- "F. C. Porto. Moffi acelera integração para ganhar lugar na frente de ataque"

- "Moda. Dupla lusa brilha na capital britânica"

- "Centenas de terrenos expropriados na estrada entre Aveiro e Águeda"

- "Porto. Cortes nas esplanadas das Flores alvo de contestação"

- "México. Morte de traficante deixa país a ferro e fogo"

Diário de Notícias:

- "Guerra na Ucrânia. A operação russa de quatro dias leva quatro anos, e sem fim à vista"

- "Como se apoia os idosos em Kiev em casas geladas, contado por Jochen Ganter, dos Médicos Sem Fronteiras"

- "DGS quer reavaliar modelo de centros de referência em Cardiologia para garantir melhor tratamento aos doentes"

- "Luís Neves. Novo ministro finta o protocolo, aborda Spinumviva e rebate propostas que lhe 'violem a consciência'"

- "Opinião. Narendra Modi. Moldar um futuro para a IA, centrado no ser humano: 'Cimeira de Impacto da IA 2026'"

- "História. Kenneth Maxwell. 'Esta é sempre a minha recomendação: nunca subestimem os portugueses'"

- "Desporto. Francisco Simões Rodrigues: 'Se temos surfistas na elite mundial, vamos ter uma Campeão do Mundo'"

- "Lei laboral. Acordo social é casamento muito difícil, mas ainda ninguém pediu o divórcio"

- "México. 25 militares morreram na violência gerada pela morte de 'El Mencho'"

Negócios:

- "Portugal arrisca ser dos mais castigados por Trump na UE"

- "4 anos de guerra na Ucrânia. Conflito quase triplica peso da defesa nas bolsas europeias. Indústria nacional do setor estima crescer 10% este ano. Planos apresentados por oito países têm luz verde de Bruxelas"

- "Investimento em Portugal leva contas da Digi para o vermelho"

- "Brasil. Mota-Engil na reta final para comprar megaprojeto"

- "Radar África. Entrada na De Beers pode custar a Angola até 500 milhões"

- "Bolsa. CMVM justifica com sigilo silêncio sobre OPA à Impresa"

O Jornal Económico:

- "Patrões e UGT ainda longe de acordo, apesar de pontos de consenso"

- "Luís Neves sem reservas em passar da PJ para MAI: 'Senti este apelo'"

- "Europa tem de 'alterar regulação dos fundos' para investir mais em startups. Thijs Povel, CEO da Dealflow.eu"

- "4 anos de guerra. Ainda sem perspetivas de paz na Ucrânia, apesar de tentativas"

- "Ouro atinge máximo de fevereiro com anulação das tarifas"

- "Oferta de casas para venda desceu 13%. Porto regista maior quebra"

- "Mota-Engil negoceia com governo brasileiro ferrovia, porto e mina na Bahia"

- "Empresas têm de manter aposta no mercado americano. Diz governo sobre tarifas"

- "China ultrapassa os EUA como principal parceiro da Alemanha"

Record:

- "Prestianni cai no Real"

- "Impedido de jogar em Madrid depois do incidente com Vinicius"

- Pote direto ao Onze. Criativo intocável nas opções de Rui Borges"

- "99 remates no campeonato. Suárez dispara como ninguém"

- "Lidera em bolas no poste ou na trave (15). Dragão bate no ferro".

- "Rodrigo Mora (4) é quem mostra maior pontaria"

- "Liga dos campeões de Futsal. Águia ganha a 1 segundo do fim"

O Jogo:

- "Benfica. Suspenso em Madrid. UEFA continua investigação e castiga já Prestianni, deixando-o de fora do jogo de amanhã"

- "Argentino na comitiva para a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões"

- "Mourinho falha antevisão e passa a bola a Tralhão"

- "'Penso que a eliminatória está 55% para o Real Madrid'. Javi García foi formado nos merengues e brilhou na passagem pela Luz"

- "Futsal. Zicky Tê deixa mensagem contra o racismo. Benfica venceu (4-3) Sporting na primeira mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões"

- "Como o futebol sobrevive às bombas. Cumprem-se hoje quatro anos da guerra na Ucrânia. Os exemplos Trubin e Sudakov. Paz encontrada aos 12 anos no Minho. Vida e morte na cidade de Kharkiv"

- "FC Porto. William brilha e Moffi aquece. Dragões empatam (1-1) no jogo-treino com Vizela"

- "Bednarek sem sequelas, Kiwior, Martim e Thiago ainda em dúvida"

- "Ninguém acerta nos ferros como os dragões"

- "Sporting. Leão fecha a porta. Defesa supera números que acabaram na conquista do bicampeonato"

- "Golos: Catamo já fez melhor do que na época passada"

- "Famalicão 2-0 Casa Pia"

A Bola:

- "UEFA trava Prestianni. Argentino falha segunda mão do 'play-off' da Liga dos Campeões. Avançado viaja hoje com a equipa para Madrid. Benfica já recorreu da medida preventiva de um jogo de castigo"

- "Javi García apela ao 'sacrifício de todos'"

- "Sporting. Leão já está no mercado para 2026/27. Bicampeão nacional prepara a próxima época e sabe o que quer: médio, central e... Yeremay"

- "Conheça Fernando Morato, o homem das bolas paradas"

- "FC Porto. Pietuszewski seduz o Dragão. Tomás Silva, que jogou com o polaco no Jagiellonia, diz que o extremo 'vai sem medo para cima do adversário'"

- "Moffi e miúdos ganharam ritmo em empate (1-1) num jogo-treino frente ao Vizela"

- "A Bola ao Centro. Filipe Coelho, adjunto no Estrasburgo: 'Treinar na Liga está em cima da mesa'"

- "Futsal. Benfica vence (4-3) Sporting na Champions"

- "Famalicão 2-0 Casa Pia"