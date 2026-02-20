Christine Lagarde afirma que "cenário base" é concluir mandato no BCE

Christine Lagarde afirmou hoje que o seu "cenário base" é concluir o mandato à frente do Banco Central Europeu (BCE), após especulações sobre uma saída antecipada, de acordo com uma entrevista publicada na imprensa americana.

"Quando olho para trás, para todos estes anos, penso que conseguimos muitas coisas, que eu consegui muitas coisas", afirmou a presidente do BCE, numa entrevista concedida ao Wall Street Journal, publicada nos Estados Unidos.

"Temos de consolidar e garantir que tudo isto é realmente sólido e fiável. O meu cenário base é que isso nos levará até ao final do meu mandato", acrescentou.

Lagarde afirmou ao jornal norte-americano que a sua missão centra-se em manter a estabilidade dos preços e das finanças, bem como em proteger o euro e garantir que este seja "sólido, forte e adequado para o futuro da Europa".

Ainda assim, a presidente do BCE não quis comentar um artigo publicado na quarta-feira pelo Financial Times, segundo o qual estaria a considerar deixar o cargo antes do término do seu mandato de oito anos, que termina em outubro de 2027, antes das eleições presidenciais francesas previstas para abril desse ano.

Na quarta-feira, um porta-voz do banco central já tinha afirmado que "a presidente Lagarde está totalmente concentrada na sua missão e não tomou nenhuma decisão sobre o fim do seu mandato", mas não descartou completamente a hipótese de uma saída antecipada.

De acordo com a agência de notícias APF, a demissão de Lagarde permitiria ao Presidente francês Emmanuel Macron influenciar a nomeação para um dos cargos mais poderosos da Europa antes de deixar a presidência francesa.

França já ocupou duas vezes a presidência do BCE.

Por sua vez, numa viagem a Frankfurt, o ministro das Finanças alemão, o social-democrata Lars Klingbeil, denunciou "especulações (...) sem fundamento", sobre a saída da presidente do BCE.

Quando chegar a altura, "analisaremos muito rapidamente a questão" da sucessão à frente do BCE, acrescentou Lars Klingbeil.

Entre os possíveis sucessores de Lagarde estão o presidente do Banco Federal da Alemanha, Joachim Nagel, e Isabel Schnabel, membro do conselho executivo do BCE.

Nomeado pelos 27, o presidente do BCE é escolhido após negociações entre os principais estados, sendo que países como a França e a Alemanha desempenham um papel relevante nestas negociações, que costumam estar ligadas a outras nomeações comunitárias.

Em junho de 2025, Christine Lagarde já tinha dito estar determinada a cumprir o seu mandato no BCE, negando qualquer intenção de se juntar ao Fórum Económico Mundial.

No entanto, a ex-diretora do FMI indicou ao Wall Street Journal que esta organização é "uma das muitas opções" que considera depois de deixar o banco europeu.