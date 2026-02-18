Base das Lajes com maior movimentação de aeronaves norte-americanas

A Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, registava hoje à tarde um maior movimento de aeronaves militares dos Estados Unidos (EUA), constatou a agência Lusa no local.

Esta tarde, estavam estacionados na Base das Lajes 11 reabastecedores KC-46 Pegasus, 12 caças F-16 Viper e um cargueiro militar C-17 Globemaster III.

Durante o período da tarde, alguns caças levaram voo e voltaram a aterrar.

A Lusa questionou, por escrito, a Força Aérea norte-americana na Base das Lajes sobre este aumento de movimento de aeronaves, mas até ao momento não obteve resposta.

A agência Lusa também contactou o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para obter esclarecimentos sobre estas movimentações nas Lajes.

"O Comando Europeu dos EUA recebe regularmente aeronaves e pessoal militar dos EUA em trânsito, de acordo com os acordos de acesso, base e sobrevoo celebrados com aliados e parceiros", afirmou o Pentágono (Departamento de Defesa) numa breve mensagem escrita.

"Tendo em conta a segurança operacional dos bens e do pessoal dos EUA, não é possível divulgar mais detalhes neste momento", acrescentou.

Contactados igualmente pela Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português escusou-se a comentar e o Ministério da Defesa Nacional não respondeu.

Segundo a página de Facebook "Asas dos Açores", que partilha fotografias e vídeos de aeronaves nos aeroportos da região, já na terça-feira tinham aterrado nas Lajes 12 caças F-16 e um reabastecedor K6-46.