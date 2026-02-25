Na sequência do resumo dos principais dados meteorológicos em Janeiro de 2026, a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), tendo por base a informação cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA I.P), salienta que num mês particularmente chuvoso, o "Pico do Areeiro destacou-se como a estação com maior precipitação", quase 154 milímetros de água a mais do que o normal, apontando a outros valores 'anormais' para a época do ano.

Os dados apontam à temperatura do ar, à precipitação, humidade relativa do ar, vento, insolação e água do mar, resumidos assim:

Temperatura do ar

No mês de janeiro, a temperatura média do ar mais elevada foi registada na estação do Lugar de Baixo (17,5 °C), enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Pico do Areeiro (4,9 °C).

Comparativamente às normais climatológicas² para o mês de janeiro, todas as estações para as quais foi possível efetuar esta análise (7 estações) apresentaram valores superiores aos de referência. Destaca-se a estação do Santo da Serra, com um desvio de +1,7 °C face à respetiva normal climatológica (9,8 °C).

Relativamente às temperaturas extremas do ar, a temperatura máxima absoluta foi registada na estação de São Vicente (25,2 °C, no dia 31), e a temperatura mínima absoluta na estação do Pico do Areeiro (-2,4 °C, no dia 19).

Precipitação

No mês de janeiro, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Pico do Areeiro (657,8 mm). Foi igualmente nesta estação que se observou o maior valor de precipitação diária, com 215,1 mm, registado no dia 1. Em contraste, o valor mensal mais baixo ocorreu na estação da Selvagem Grande (6,9 mm).

Comparativamente à normal climatológica 1961–1990 para o mês de janeiro, destaca-se a estação do Chão do Areeiro, com uma anomalia positiva de +153,9 mm. As estações do Porto Santo/Aeroporto e do Funchal/Observatório registaram igualmente desvios positivos, mas com valores mais baixos (+35,5 mm e +3,2 mm, respetivamente). As restantes estações apresentaram desvios negativos face aos respetivos valores normais.

Relativamente ao número de dias com precipitação, o maior número de dias com chuva (dias com precipitação igual ou superior a 0,1 mm) foi registado na estação do Santo da Serra, com 26 dias. O maior número de dias chuvosos (precipitação igual ou superior a 1,0 mm) ocorreu na estação dos Prazeres, com 19 dias, enquanto o maior número de dias muito chuvosos (precipitação igual ou superior a 10,0 mm) foi registado na estação do Pico do Areeiro, com 12 dias.

Humidade relativa do ar

No mês de janeiro, os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 67%, nas estações do Funchal/Observatório, Lugar de Baixo e Quinta Grande, e 95%, na estação do Santo da Serra.

O valor mínimo diário da humidade relativa do ar foi registado na estação do Pico do Areeiro, com 7%, no dia 14, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em 11 estações, em diferentes dias do mês.

Vento

No mês de janeiro, entre as estações meteorológicas com anemómetro, a maior intensidade média do vento foi registada na estação da Selvagem Grande, com 29,6 km/h, enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Monte, com 4,9 km/h.

A rajada máxima do vento foi registada na estação da Selvagem Grande, com 122 km/h, no dia 3.

Insolação

No mês de janeiro, o número de horas de sol descoberto foi de 171,0 horas na estação do Funchal/Observatório, valor superior à respetiva normal climatológica (140,4 horas).

Na estação de Santa Catarina/Aeroporto³ registaram-se 165,6 horas de insolação, enquanto no Porto Santo/Aeroporto o valor foi de 143,9 horas, também acima da normal climatológica desta estação (134,9 horas).

Água do mar

No mês de janeiro, a temperatura média da água do mar, medida no Molhe da Pontinha (Funchal), foi de 18,7 °C, valor superior em 0,4 °C à respetiva normal climatológica para este mês.