Pico do Areeiro destacou-se como a estação com maior precipitação
Na sequência do resumo dos principais dados meteorológicos em Janeiro de 2026, a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), tendo por base a informação cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA I.P), salienta que num mês particularmente chuvoso, o "Pico do Areeiro destacou-se como a estação com maior precipitação", quase 154 milímetros de água a mais do que o normal, apontando a outros valores 'anormais' para a época do ano.
Os dados apontam à temperatura do ar, à precipitação, humidade relativa do ar, vento, insolação e água do mar, resumidos assim:
Temperatura do ar
- No mês de janeiro, a temperatura média do ar mais elevada foi registada na estação do Lugar de Baixo (17,5 °C), enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Pico do Areeiro (4,9 °C).
- Comparativamente às normais climatológicas² para o mês de janeiro, todas as estações para as quais foi possível efetuar esta análise (7 estações) apresentaram valores superiores aos de referência. Destaca-se a estação do Santo da Serra, com um desvio de +1,7 °C face à respetiva normal climatológica (9,8 °C).
- Relativamente às temperaturas extremas do ar, a temperatura máxima absoluta foi registada na estação de São Vicente (25,2 °C, no dia 31), e a temperatura mínima absoluta na estação do Pico do Areeiro (-2,4 °C, no dia 19).
Precipitação
- No mês de janeiro, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Pico do Areeiro (657,8 mm). Foi igualmente nesta estação que se observou o maior valor de precipitação diária, com 215,1 mm, registado no dia 1. Em contraste, o valor mensal mais baixo ocorreu na estação da Selvagem Grande (6,9 mm).
- Comparativamente à normal climatológica 1961–1990 para o mês de janeiro, destaca-se a estação do Chão do Areeiro, com uma anomalia positiva de +153,9 mm. As estações do Porto Santo/Aeroporto e do Funchal/Observatório registaram igualmente desvios positivos, mas com valores mais baixos (+35,5 mm e +3,2 mm, respetivamente). As restantes estações apresentaram desvios negativos face aos respetivos valores normais.
- Relativamente ao número de dias com precipitação, o maior número de dias com chuva (dias com precipitação igual ou superior a 0,1 mm) foi registado na estação do Santo da Serra, com 26 dias. O maior número de dias chuvosos (precipitação igual ou superior a 1,0 mm) ocorreu na estação dos Prazeres, com 19 dias, enquanto o maior número de dias muito chuvosos (precipitação igual ou superior a 10,0 mm) foi registado na estação do Pico do Areeiro, com 12 dias.
Humidade relativa do ar
- No mês de janeiro, os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 67%, nas estações do Funchal/Observatório, Lugar de Baixo e Quinta Grande, e 95%, na estação do Santo da Serra.
- O valor mínimo diário da humidade relativa do ar foi registado na estação do Pico do Areeiro, com 7%, no dia 14, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em 11 estações, em diferentes dias do mês.
Vento
- No mês de janeiro, entre as estações meteorológicas com anemómetro, a maior intensidade média do vento foi registada na estação da Selvagem Grande, com 29,6 km/h, enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Monte, com 4,9 km/h.
- A rajada máxima do vento foi registada na estação da Selvagem Grande, com 122 km/h, no dia 3.
Insolação
- No mês de janeiro, o número de horas de sol descoberto foi de 171,0 horas na estação do Funchal/Observatório, valor superior à respetiva normal climatológica (140,4 horas).
- Na estação de Santa Catarina/Aeroporto³ registaram-se 165,6 horas de insolação, enquanto no Porto Santo/Aeroporto o valor foi de 143,9 horas, também acima da normal climatológica desta estação (134,9 horas).
Água do mar
- No mês de janeiro, a temperatura média da água do mar, medida no Molhe da Pontinha (Funchal), foi de 18,7 °C, valor superior em 0,4 °C à respetiva normal climatológica para este mês.
- A temperatura média diária mais elevada foi registada no dia 1, com 19,4 °C, enquanto a mais baixa (17,9 °C) ocorreu nos dias 28 e 29 de janeiro.