Seguro e Montenegro reuniram-se no Palácio de Queluz durante mais de duas horas e meia

O Presidente da República eleito, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reuniram-se hoje pela primeira vez após as eleições presidenciais, no Palácio Nacional de Queluz, durante mais de duas horas e meia.

Luís Montenegro chegou ao Palácio Nacional de Queluz, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, pouco antes das 16:00 e saiu pelas 18:40, sem prestar declarações aos jornalistas à chegada nem à saída.

No fim do encontro, António José Seguro acompanhou o chefe do Governo PSD/CDS-PP até à porta, mas sem sair do palácio onde tem um gabinete de trabalho até tomar posse como chefe de Estado, em 09 de março.

Segundo uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do Presidente eleito na segunda-feira, a reunião de hoje destinava-se à apresentação formal de cumprimentos por parte do primeiro-ministro e também do programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR).