Em Kundalini Yoga, “ninguém sai da aula como entrou”

Na entrevista, que decorreu no Parque de Santa Catarina, Joana Mendes começou por adiantar que é o ioga é muito associado ao corpo, à prática de aulas, mas é necessário compreender que vai muito além do físico, pois “pretende alcançar um estado de consciência.”

O Kundalini Yoga é uma abordagem do ioga e todas elas têm a mesma finalidade, trabalhar a nossa consciência e levar-nos a um estado de consciência mais elevado. Joana Mendes, instrutora de Kundalini Yoga

Para além da meditação e dos pranayamas, técnicas de respiração, em comum com as outras abordagens, o Kundalini Yoga apresenta ‘kriyas’, “uma tecnologia ancestral que não foi criada por um ser humano, mas sim canalizada por um e, desses tempos para cá ela é ensinada exatamente como foi transmitida, sem nunca ser alterada”.

Segundo Joana Mendes, tal como todas as vertentes do ioga, tem impacto no campo físico, mental, emocional e energético, o que permite actuar em todos os níveis do ser humano.

O maior mito atribuído ao Kundalini Yoga reside na ideia de que é necessário ter experiência ou uma boa condição física para iniciar a prática, de acordo com a instrutora formada em Educação Física.

Não é para ser difícil, é para ser vivido, porque se é para alcançar um estado de consciência, não é necessário ter uma boa flexibilidade, força ou agilidade, é preciso ter vontade para o fazer.

Levada a comentar sobre quanto tempo é necessário para sentir algumas mudanças, Joana Mendes rapidamente garantiu que a janela temporal não é importante para esta abordagem, referindo que existem alterações quase imediatas e outras que levam mais tempo.

“Numa só aula, a fazer os exercícios exatamente como são propostos, a fazer uma boa respiração, ninguém sai da aula como entrou. Por isso, as mudanças, pelo menos espontâneas, pontuais, acontecem quase que a nível imediato”, referiu, tendo explicado que num plano mais profundo é necessário dar mais tempo e recorrer ao ‘Sadhana’, que consiste na prática pessoal e diária de ioga, neste caso de Kundalini Yoga.

A instrutora não tem dúvidas de que esta abordagem pode ajudar a lidar com o stress e a ansiedade, porque “só a prática de uma boa respiração, esquecendo o ioga, esquecendo o Kundalini Yoga, só fazendo uma respiração correcta, permite que o nível de energia aumente.”

“Se tenho mais energia também tenho mais capacidade para lidar com os desafios que enfrento no meu dia a dia. Por isso, a resposta é sim, sem dúvida, o Kundalini Yoga vai com certeza ajudar a lidar melhor com o stress e a regular melhor as nossas emoções", frisou.

Fique a saber o que acontece durante uma aula de Kundalini Yoga, como é que foi a experiência de Joana Mendes enquanto iniciante e que conselhos deixa a instrutora a quem tem curiosidade em experimentar esta abordagem do ioga.

