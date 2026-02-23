Decorações de Natal com contrato de Janeiro

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 23 de Fevereiro, dá conta que a Câmara Municipal da Ribeira Brava não cumpriu o código dos contratos públicos ao adjudicar os serviços de decoração de Natal a 29 de Dezembro e assinar o contrato duas semanas depois.

‘Desatar’ nó de Santo António é prioridade

Descubra que a reformulação de 8,7 milhões de euros prevê um novo ramo de saída da via rápida, alargamento da Avenida da Madalena e criação de três rotundas. Esta é a primeira intervenção na rede viária que será executada pelo governo para responder ao congestionamento do trânsito.

“A liberdade não é garantida para sempre”

Ex-combatente Yuriy Samson, um dos 1.300 ucranianos que se mudaram para a Madeira desde o início da invasão, relata o massacre diário contra civis e apela à união e à segurança da Europa. Amanhã assinala-se quatro anos de guerra sem recuos políticos.

Tentativa de homicídio no Jardim da Serra

Foi o segundo caso de violência doméstica grave no espaço de oito horas.

Destaque ainda para: Nunca houve tantos acidentes nas serras em Janeiro.

