Ecos Machico lança nova rubrica digital em vídeo sobre identidade e território

O projecto Ecos Machico anuncia hoje o lançamento de uma nova rubrica digital em formato vídeo dedicada à exploração da influência do território na construção da identidade cultural da cidade de Machico.

"A rubrica propõe uma viagem audiovisual pelas paisagens naturais, memórias coletivas, práticas tradicionais e as dinâmicas contemporâneas que moldam a vivência cultural machiquense, proclamadas na primeira pessoa. Através de testemunhos, registos documentais e abordagens criativas, os episódios pretendem evidenciar como a geografia e o património influenciam modos de vida, expressões artísticas e sentidos de pertença", indica nota à imprensa.

Este lançamento insere-se na estratégia do projecto Ecos Machico de promover a valorização cultural e territorial, reforçando a ligação entre comunidade, história e inovação digital. O primeiro lançamento já está online através das principais plataformas, trazendo como primeiro entrevistado o autor da música 'A minha terra é o Caniçal', Júlio Nunes. A nova rúbrica digital será divulgada através de plataformas online, aproximando diferentes públicos — residentes, diáspora e visitantes — da riqueza identitária do concelho.

Segundo a coordenação do projecto, esta iniciativa “pretende criar um espaço de reflexão e partilha, onde o território não é apenas cenário, mas protagonista ativo da cultura local de Machico”.

O Ecos Machico é um projecto da Câmara Municipal de Machico com a Associação Insular de Geografia.