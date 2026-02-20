Livro sobre saga dos exilados de Gibraltar com edição digital em português

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, apresentou hoje ‘Unknown and Untold – The Saga of the Gibraltar Exile in Madeira Island’, da autoria de Cláudia Faria. Uma obra que relata um dos episódios mais significativos e menos divulgados da história da Madeira: a chegada de cerca de duas mil pessoas evacuadas de Gibraltar entre 1940 e 1945, no contexto da II Guerra Mundial.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, revelou que haverá uma edição digital em português da obra.

“Houve aqui uma opção da autora em fazê-la em inglês, que nós respeitamos e compreendemos o alcance, mas queremos também dispor desta obra em português. Pelo menos na primeira fase será em formato digital, porque entendemos que esta é uma história que tem de estar ao acesso dos madeirenses da forma mais facilitada”, disse durante a apresentação, que decorreu no Museu da Quinta das Cruzes.

Já a autora Cláudia Faria referiu que “este livro procura honrar o lugar destes gibraltinos e, acima de tudo, relembrar o contributo desta comunidade na sociedade funchalense nos anos 40”.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, a obra é o resultado de uma investigação iniciada pelo Professor Alberto Vieira, no âmbito do projecto ‘Memórias das Gentes que fazem História’, recuperando um capítulo de profunda transformação social, cultural e humana vivido no arquipélago.

Dividido em oito capítulos, o livro baseia-se em documentação oficial, imprensa da época, arquivos privados - ‘os papéis’ e fotografias guardados por famílias madeirenses e gibraltinas - e dezenas de entrevistas e testemunhos.