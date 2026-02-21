Turista agredido com pedra junto ao Mercado

Um turista finlandês, de 73 anos, foi agredido esta sexta-feira junto ao Mercado dos Lavradores, no Funchal, após ter sido atingido com uma pedra.

O homem sofreu ferimentos na cabeça e no ombro, tendo sido assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.