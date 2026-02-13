Suspensa travesia fluvial entre Seixal e o Cais do Sodré

A ligação fluvial da Transtejo entre as estações do Seixal e do Cais do Sodré está interrompida devido às más condições atmosféricas e de mar adversas, segundo informação da empresa atualizada hoje, às 05:50.

A empresa informa que não é possível prever a retoma do serviço regular, entre Seixal, no distrito de Setúbal, e o Cais do Sodré em Lisboa.

Na quarta-feira, também o transporte regular de passageiros entre Porto Brandão (concelho de Almada e distrito de Setúbal) e Belém, em Lisboa, foi interrompido por tempo indeterminado por não existir acesso rodoviário à localidade, afetada por inundações.

A Transtejo é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) advertiu na quinta-feira para um agravamento das condições meteorológicas, que pode ter um impacto significativo na região da Grande Lisboa e na Península de Setúbal.

Os distritos de Setúbal e Lisboa têm ativos avisos laranja, o segundo mais elevado, para agitação marítima, bem como aviso amarelo para o vento,

Dezasseis pessoas morreram em Portugal continental na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.