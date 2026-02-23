Apoios de 2025 à internacionalização do calçado português chegam às empresas "nas próximas semanas"

Os quatro milhões de euros de apoios à internacionalização do calçado relativos a 2025 chegam às empresas "nas próximas semanas", avançou ontem o diretor executivo da associação setorial.

Os apoios referentes a 2026 e 2027 estão "em vias de aprovação", acrescentou Paulo Gonçalves.

"Finalmente há um quadro de estabilidade e conseguimos trabalhar numa lógica de dois anos, o que nos permite planear de forma atempada a nossa estratégia de internacionalização", disse à Lusa, à margem da feira de calçado Micam, que decorre até terça-feira em Milão, Itália, com a participação de 39 empresas portuguesas.

Ao reconhecer que "a transição entre os dois quadros comunitários de apoio demorou mais" do que seria desejável, o diretor executivo da Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) salientou, contudo, que o grupo de trabalho criado no âmbito do Compete 2030 para "agilizar os procedimentos" e "simplificar a legislação" concluiu finalmente este processo.

"Temos o projeto [de internacionalização] de 2025 aprovado e o de 2026 e 2027 em vias de aprovação. Finalmente regularizámos a situação e vamos ajudar as empresas a impulsionarem o seu processo de internacionalização", congratulou-se Paulo Gonçalves, detalhando estarem em causa cerca de nove milhões de investimento em promoção internacional relativos ao ano 2025 e mais de 20 milhões para 2026 e 2027.

O responsável sublinhou o "trabalho de parceria, de muitos meses", entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o Compete e a APICCAPS para corresponder aos novos procedimentos e diretrizes de Bruxelas e salientou que, respondendo às queixas das empresas de "muita burocracia e grande morosidade de processo", foi possível "simplificar processos" a partir de agora.

"Ao fim de muitos meses sentimo-nos muito mais estimulados para partirmos para os processos de internacionalização. Estão aprovados processos muito mais simplificados e ágeis, como quer as associações, quer as empresas, andavam a pedir há muito tempo", concluiu Paulo Gonçalves.

Os projetos conjuntos de internacionalização destinados ao apoio à participação em feiras e iniciativas de promoção internacional têm como beneficiários as associações empresariais.

Depois de aprovada a candidatura, o pagamento dos incentivos é efetuado na sequência da apresentação e validação pela AICEP dos pedidos de reembolso apresentados pelas empresas.