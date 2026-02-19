Subsídio de mobilidade também provoca contestação interna no CDS

O presidente do CDS-Madeira cancelou a sua participação nas reuniões da Comissão Executiva, da Comissão Política e do Conselho Nacional do CDS que se realizam esta noite, em Vale de Cambra, como forma de protesto pela votação do seu grupo parlamentar na Assembleia da República às alterações ao subsídio de mobilidade.



José Manuel Rodrigues ia participar, via zoom, nas referidas reuniões, mas entendeu cancelar por entender que o partido nacional está a falhar nos seus compromissos com a estrutura regional do partido e com a defesa dos interesses dos madeirenses e açorianos.



Rodrigues, que é presidente do Congresso Nacional do CDS, tem presença por inerência nos três órgãos e já ontem repudiou a votação contra dos deputados centristas às alterações ao subsídio de mobilidade por entender que não respeitam os direitos constitucionais dos portugueses das ilhas.



Ontem, mesmo, manifestou ao líder nacional, Nuno Melo, o seu veemente protesto por esta posição do CDS nacional e pelas decisões do Governo da República PSD-CDS, em matéria da mobilidade dos cidadãos das Regiões Autónomas.



Os órgãos nacionais do CDS reúnem hoje, em Aveiro, para marcar o próximo Congresso Nacional do partido que deve ocorrer em maio deste ano.

