Subsídio de mobilidade também provoca contestação interna no CDS
José Manuel Rodrigues cancelou participação nas reuniões nacionais do partido como forma de protesto
O presidente do CDS-Madeira cancelou a sua participação nas reuniões da
Comissão Executiva, da Comissão Política e do Conselho Nacional do CDS que se
realizam esta noite, em Vale de Cambra, como forma de protesto pela votação do
seu grupo parlamentar na Assembleia da República às alterações ao subsídio de
mobilidade.
José Manuel Rodrigues ia participar, via zoom, nas referidas reuniões, mas
entendeu cancelar por entender que o partido nacional está a falhar nos seus
compromissos com a estrutura regional do partido e com a defesa dos interesses
dos madeirenses e açorianos.
Rodrigues, que é presidente do Congresso Nacional do CDS, tem presença por
inerência nos três órgãos e já ontem repudiou a votação contra dos deputados
centristas às alterações ao subsídio de mobilidade por entender que não
respeitam os direitos constitucionais dos portugueses das ilhas.
Ontem, mesmo, manifestou ao líder nacional, Nuno Melo, o seu veemente protesto
por esta posição do CDS nacional e pelas decisões do Governo da República PSD-CDS,
em matéria da mobilidade dos cidadãos das Regiões Autónomas.
Os órgãos nacionais do CDS reúnem hoje, em Aveiro, para marcar o próximo
Congresso Nacional do partido que deve ocorrer em maio deste ano.