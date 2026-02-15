JPP manifesta solidariedade e propõe Fundo Nacional de Catástrofes

O Juntos Pelo Povo (JPP) anunciou que irá apresentar esta semana na Assembleia da República uma Proposta de Resolução para a criação de um Fundo Nacional de Luta Contra as Catástrofes Naturais, destinado a responder de forma rápida e estruturada aos prejuízos provocados por fenómenos extremos em Portugal.

O deputado Filipe Sousa, eleito pela Madeira, explicou que o instrumento será permanente, robusto e transparente, permitindo acudir a todas as vítimas de calamidades sem depender da pressão mediática ou da boa vontade circunstancial do Governo. “Não podemos continuar a viver ao sabor do improviso, muito menos aceitar que cada tempestade seja tratada como uma surpresa absoluta, quando sabemos que os fenómenos extremos são cada vez mais frequentes”, afirmou o parlamentar citado em nota de imprensa.

No comunicado divulgado nas redes sociais do deputado, o JPP expressou ainda “pesar e solidariedade” para com as pessoas, empresas e comunidades afetadas pelas tempestades das últimas duas semanas, que provocaram mortes, destruição de habitações, estradas e terrenos agrícolas, além de cortes nos serviços de electricidade, água e comunicações. Filipe Sousa sublinhou que, embora Portugal continue a chorar pelas vítimas, “não basta lamentar. Não basta visitar o terreno, tirar fotografias e prometer apoios que chegam tarde e quando chegam.”

O parlamentar reforçou que a proposta visa transformar a indignação e o sofrimento em acção concreta, estruturando mecanismos que permitam ao Estado proteger verdadeiramente os cidadãos e reduzir o impacto das catástrofes futuras. “Este é o momento de transformar a dor em decisão política. De transformar a solidariedade em ação concreta. De transformar a indignação em responsabilidade governativa”, concluiu.