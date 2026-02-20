Tartaruga-de-couro avistada nos mares da Madeira

Um avistamento raro chamou atenção ontem, quinta-feira, nos mares da Madeira. A equipa da Madeira Sea Emotions - Boat Tours registou o encontro com uma tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea), a maior espécie de tartaruga marinha, capaz de ultrapassar os dois metros de comprimento e os 500 quilos de peso.

A observação foi divulgada numa publicação da empresa nas redes sociais, acompanhada de imagens do animal.

Em declarações ao DIÁRIO, o professor Thomas Dellinger, especialista em Biologia Marinha na Universidade da Madeira, explicou que, apesar de ser uma visitante regular das águas da Região, a espécie é raramente avistada devido à sua capacidade de mergulho e ao tempo limitado que passa à superfície.

“Estas tartarugas passam regularmente pela nossa zona económica exclusiva, mas são difíceis de ver porque não ficam à superfície por muito tempo e a sua cor negra torna-as pouco visíveis. É preciso água calma para conseguir observar”, esclareceu.

O especialista destacou ainda o comportamento alimentar e migratório do animal. “Alimentam-se de águas-vivas e podem percorrer longas distâncias, desde zonas tropicais onde nidificam até regiões mais a norte, incluindo as nossas águas. São animais fascinantes e a segunda espécie mais comum nas nossas águas, embora os encontros sejam sempre raros.”

Segundo a publicação da Madeira Sea Emotions, o avistamento foi considerado “um momento único e extraordinário” que reforça a missão da empresa de promover experiências de contacto com a vida marinha na Madeira.