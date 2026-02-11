Marcelo elogia a arte de aguentar

Marcelo Rebelo de Sousa mandou uma mensagem gravada aos congressistas que participam na 35.ª reunião magna da Associação da Hotelaria de Portugal, na qual enumera os momentos em que, “em conjunto”, AHP e o País “aguentaram” e puxaram pelo Turismo, com particular incidência durante a pandemia, as guerras e agora em tempo de calamidades, que lançam novos desafios à hotelaria e restauração.

O Presidente da República destaca a importância do turismo interno que “tem aguentado a hesitação do turismo internacional” e a capacidade expressa do sector para “sofisticar a qualidade”, não perder a cabeça com os preços, nem o foco na renovação geracional.

“O panorama é bom , mas há que torna-lo ainda melhor”, destacou ainda Marcelo Rebelo de Sousa na sua intervenção, em que considerou que “Portugal é um caso de moda e de sucesso”. De tal forma, que num balanço dos seus 10 anos em Belém, julga que o sector do Turismo tem um desempenho “claro e inquestionavelmente positivo”.