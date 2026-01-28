PR brasileiro anuncia encontro com Trump nos EUA no início de Março

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou que vai a Washington no início de março encontrar-se com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, "porque precisam conversar olhando um no olho do outro".

"No começo de março eu vou fazer uma viagem a Washington porque os Estados Unidos e o Brasil são as duas principais democracias do Ocidente e eu acho que dois chefes de Estado precisam conversar olhando um no olho do outro", disse o chefe de Estado brasileiro, citado pela Agência Brasil, na terça-feira à noite, à chegada à Cidade do Panamá.

Lula da Silva, que se encontra no Panamá para participar no Fórum Económico Internacional da América Latina e Caribe, disse que o objetivo do encontro é "discutir as boas relações entre Brasil e Estados Unidos".

"Eu estou convencido que a gente vai voltar à normalidade logo, que a gente vai fortalecer o multilateralismo e que a gente vai fazer com que as economias voltem a crescer, porque é isso que o povo espera de todos nós", acrescentou.

No dia anterior, Lula da Silva manteve uma conversa telefónica com Donald Trump, na qual, ao longo de 50 minutos, "acordaram a realização de uma visita do Presidente Lula [da Silva] a Washington", de acordo com a presidência brasileira.

Na conversa, além de terem abordado temas globais como Gaza e Venezuela, os dois chefes de Estado "trocaram informações sobre indicadores económicos dos dois países, que apontam boas perspetivas para as duas economias.

"Ambos saudaram o bom relacionamento construído nos últimos meses, que resultou no levantamento de parte significativa das tarifas aplicadas a produtos brasileiros", frisou o Governo brasileiro.