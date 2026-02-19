Estado não é perfeito mas "nunca respondeu com esta rapidez e eficácia"

O primeiro-ministro defendeu hoje a atuação do Governo na resposta às consequências do mau tempo, dizendo que nunca o Estado "respondeu com esta rapidez e eficácia" em situações nacionais e internacionais semelhantes.

Luís Montenegro falava no debate quinzenal no parlamento, o primeiro desde as depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram 18 mortes em Portugal e provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

"Em suma, o Estado nunca faz tudo de forma perfeita, mas a verdade é que nunca respondeu com esta rapidez e eficácia perante uma catástrofe. A comparação com situações semelhantes quer em Portugal, quer no estrangeiro, é capaz de o evidenciar", afirmou.