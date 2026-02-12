Dívidas ao Estado impedirão ajudas devido aos temporais

Bom dia. Uma das manchetes de jornais de levanta a questão de pessoas que foram completamente prejudicadas pelos temporais que assolam o Continente português, mas porque têm dívidas ao Estado, podem ficar arredadas dos apoios que estão a ser criados para tal. Ora, esse assunto traz à tona a temática mais polémica do Subsídio Social de Mobilidade para as regiões autónomas. Será que o Estado vai criar excepção e garantir que os apoios chegam, mesmo a quem tenha dívidas e deixar o SSM assim como está redigido?

Na revista Sábado:

- "Reportagem exclusiva. Seguro. A vitória do homem 'normal'"

- "'Tachos'. Autarcas do Chega empregam filhas, namoradas, irmãs e primas"

- "Caso raro no mundo. Carmen tem diabetes há 75 anos"

- "Maria Lúcia Amaral falha na gestão das tempestades. A ministra 'invisível' que vai sempre almoçar a casa"

- "Reportagem nos concelhos afetados pelo mau tempo. Vivem à luz das velas, sem tomar banho com rádios a pilhas"

Na revista Visão:

- "Presidente António José Seguro. O plano para mudar Belém"

- "Grande perfil. As histórias de juventude em Penamacor. De 'manager' de Guterres a rival de Sócrates. Os bastidores da construção da candidatura"

- "Catástrofes. O calvário burocrático para receber os apoios do Estado. Fenómenos isolados ou previsíveis? Como a ciência explica a sucessão de tempestades"

- "Gaza. O absurdo da tragédia chega ao cinema"

- "Livro. Os anos 80 e 90 em fotos a preto e branco"

- "Se7e. O carnaval que ainda resiste"

No Correio da Manhã:

- "Famílias com dividas fiscais sem apoio do Estado. Basta não ter pago uma portagem ou atraso no IUC para ser alvo de exclusão"

- "Alerta em Coimbra. Autoestrada cortada. Dique rebenta e alaga campos do rio Mondego"

- "Escolas. Maioria dos professores colocados têm mais de 40 anos"

- "Rodrigo é herói. Menino de 9 anos salva mãe ao pedir socorro"

- "Escândalo. Milionários apanhados na rede de Epstein"

- "Forças Armadas. Suspeitas levam a buscas na Marinha e na Força Aérea"

- "Administração Interna. Primeiro-ministro adia sucessão"

- "Olhão. Homem tenta matar novo namorado da 'ex'"

- "Sporting. Ioannidis acelera para render Suárez"

- "Treinador acredita. Mourinho exige 'o melhor Benfica'"

- "FC Porto. Lesão deixa Samu arrasado"

No Público:

- "Remodelação do Governo deverá ser cirúrgica e ocorrer só após intempérie"

- "Mau tempo. Dique rebenta, Montemor em alerta: 'Queria acordar deste sonho mau'"

- "Portugal vai rever PRR para responder a efeitos das tempestades"

- "Onze dias depois, o apoio mais generoso no 'lay-off' não passa de uma promessa"

- "Entrevista. 'Acho inusitado que a ministra se demita no meio desta borrasca' [Eurico Brilhante Dias, líder da bancada do PS]"

- "Conselho Europeu. Líderes da UE passam a tratar a competitividade como uma crise"

- "Bangladesh. 'Democracia real' pode estar mais próxima nestas eleições"

- "Ordem dos Médicos. Ilegalidades em contratos públicos levam a buscas da PJ"

- "Sporting. Ninguém da Europa dos Big 5 marca tantos golos fora de horas"

- "Redes sociais. Jovens reconhecem riscos mas defendem que proibir não é a solução"

- "Saúde. Prejuízos nos hospitais agravaram-se 75% em 2025, atingindo os 2,6 mil milhões"

No Jornal de Notícias:

- "Falências baixam 20% graças ao desempenho das empresas do Norte"

- "Dique rebenta em Coimbra. Milhares retirados de casa"

- "FC Porto. Deniz Gul ganha palco após lesão de Samu"

- "Emergência. Rodrigo ligou para o 112 e salvou a mãe inanimada"

- "Arouca. Nova central solar tem quase 70 mil painéis projetados"

- "Gaia. Piscina no Areinho de Oliveira do Douro no verão"

No Diário de Notícias:

- "Mau tempo. Dique rebenta no Mondego. Três mil pessoas retiradas das casas em Coimbra"

- "Reportagem: No dia em que a chuva obrigou a deixar a casa, os animais não ficaram para trás"

- "Suspeitas de corrupção. MP investiga ex-secretário de Estado da Defesa há dois anos e meio"

- "Força Aérea e Marinha alvos de buscas do MP e PJ Militar"

- "Governo. Montenegro procura substituto de Maria Lúcia Amaral com perfil político e muito mais operacional"

- "Ex-ministra Elvira Fortunato: 'Estamos a enfraquecer a Ciência e a ir numa direção contrária ao que se faz de melhor na Europa'"

- "Visita. Éléonore Caroit: 'Existe uma forma diferente de exprimir as coisas quando se fala francês, seja em África, no Quebeque ou na Ásia'"

- "Futebol virtual. Campeãs nacionais e pioneiras: as mulheres que estão a mudar o EA Sports FC em Portugal"

- "Romance. Nasceu um novo romantismo"

- "Cargo. Moedas cria dois pelouros para a maioria absoluta"

- "Ucrânia. Zelensky pressionado a convocar eleições e referendo a plano de paz"

No Negócios:

- "Arrependimento no crédito chega ao pequeno consumo"

- "Empresas pedem 'ajuda' direta em vez de garantias"

- "Namíbia. Parceira da Galp aponta fazer a exploração após 2030"

- "Preços. Leguminosas, ovos e peixe ainda sobem a dois dígitos"

- "Bolsa. Recordes lá fora e robustez levam PSI aos 9.000 pontos"

No O Jornal Económico:

- "Banco de Fomento tem 62 milhões contratados nas linhas de apoio"

- "Paris e eixo Berlim-Roma preparam-se para confronto"

- "ANECRA quer mais empenho no combate à economia paralela"

- "Hotelaria pede mais infraestruturas para continuar a crescer"

- "Fidelidade retoma projeto para entrar em bolsa em 2027"

- "Arrow comprou Browns Sports Resort em Vilamoura"

- "Plataformas de streaming vão investir recorde de 14,2 mil milhões"

- "Preço de 90 metros quadrados subiu mais de 70 mil euros em nove distritos"

- "Ouro e cobre têm condições para continuar ciclo de valorização"

- "Burger King em Portugal estão outra vez à venda"

No Record:

- "Benfica. Todos a bordo. Mourinho treina pela primeira vez com plantel completo"

- "Sporting. Faye à frente de Nel. Substituto de Suárez com o Famalicão"

- "Sporting. Eleições. Varandas entregou listas"

- "Bruno Sá formaliza hoje candidatura"

- "Futebol feminino. Sporting 0 Hammarby 1. Taça Europa em risco"

- "FC Porto. A hora de Deniz Gul. Avança para o lugar de Samu"

No O Jogo:

- "FC Porto. O plano B de Farioli. Lesão de Samu obriga a mudanças e as novas dinâmicas implicam mexidas no onze"

- "Fofana e Rodrigo Mora são soluções na estratégia alternativa do técnico"

- "Deniz Gul à frente de Moffi, enquanto o nigeriano apura condição física"

- "Razia nunca vista no plantel convoca jovens para a Choupana"

- "Tomás Pérez vai ser companheiro de Hulk no At. Mineiro"

- "Benfica. SAD amarra promessas por 80 MEuro. José Neto, Anísio e Banjaqui com renovação apalavrada"

- "Ríos e Bah de regresso"

- "O trabalho invisível de Sidny para dar resposta a Mourinho"

- "Sporting. Guilherme rende Geny. Clone de Rivaldo é aposta na direita"

- "Bruno Sá avança contra Varandas"

- "Braga. Salvador quer segurar Hornicek. Guarda-redes na mira do Inter"

E no A Bola:

- "Maxi no radar da Juventus. Esquerdino do Sporting dá nas vistas. Leões tranquilos com contrato até 2029 e cláusula de Euro80 milhões. Há mais clubes atentos ao internacional uruguaio"

- "Taça Europa feminina. Sporting 0-1 Hammarby"

- "Benfica. Banjaqui à beira da renovação"

- "Ríos e Bah de volta ao relvado"

- "FC Porto. Gul e Moffi na corrida ao lugar de Samu"

- "Internacional. Real Madrid e UEFA 'acabam' com Superliga"