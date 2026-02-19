O treinador do Nacional, Tiago Margarido, acredita que o jogo de sábado com o Arouca – encontro relativo à 23.ª jornada da I Liga que está marcado para as 15h30, em Arouca, e que terá como árbitro Luís Filipe, da Associação de Futebol de Lisboa – será bem disputado e com golos.

“Acredito que vai ser um jogo disputado, com duas equipas que olham muito para a vertente ofensiva. Será, certamente, um jogo com golos. Prova disso é o facto de ambas as equipas terem dois dos melhores ataques da I Liga”, começou por destacar o técnico alvinegro que tem bem presente aquilo que é necessário fazer para trazer pontos de Arouca apesar do Nacional não ter marcado golos nas duas últimas jornadas, curiosamente jogos disputados no Estádio da Madeira.

“Já fizemos bastantes golos. Lembro-me do jogo com o Santa Clara (3-3), em que marcámos três. Contra o Rio Ave (4-0), marcámos quatro. Portanto, é uma questão de, às vezes, ‘engatar’. Há dias em que estamos mais inspirados, outros em que estamos menos inspirados. O que é factual é o volume de oportunidades que criamos, e isso deixa-me satisfeito.”