Seguro ganha nos três concelhos que repetiram hoje as eleições

António José Seguro ganhou hoje a segunda volta das presidenciais em Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã, os três concelhos que adiaram as eleições uma semana devido ao mau tempo, segundo os resultados provisórios.

Em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, Seguro recolheu 79,15%, Ventura 20,85% e a abstenção de 71,23% foi superior à média nacional (50%), segundo os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna -- Administração Eleitoral.

Em Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, o futuro presidente ganhou com 72,6% dos votos, contra 27,3% de Ventura, registando-se uma abstenção de 59,8%, também acima da média.

Já na Golegã, no distrito de Santarém, António José Seguro ganhou com 69,07% e André Ventura teve 30,93%. A abstenção cifrou-se em 66,78%.

Com os resultados de hoje ficam apurados os resultados globais da segunda volta das eleições presidenciais. Assim, António José Seguro foi eleito Presidente da República com 66,83%, à frente de André Ventura com 33,17%, depois de concluído o processo de escrutínio. António José Seguro teve 3.505.846 votos, que corresponde a 66,83%, e André Ventura obteve 1.739.745 votos (33,17%).

Os resultados finais das presidenciais serão divulgados após a assembleia de apuramento geral da eleição para Presidente da República, marcada para segunda-feira, no Tribunal Constitucional, em Lisboa.