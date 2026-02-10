Basílio Santos pede apuramento de responsabilidades por iminente colapso de capela

O primeiro ponto da agenda da Assembleia Legislativa da Madeira a ser discutido na sessão plenária desta terça-feira foi um voto de protesto do grupo parlamentar do JPP pelo "abandono e iminente colapso da capela de Nossa Senhora da Vida, no Arco da Calheta".

O deputado Basílio Santos, que apresentou o voto de protesto, definiu-o como "um grito de alerta, pois sem uma intervenção urgente a secular capela acabará por desabar para o calhau da Fajã do Mar, o que, a acontecer, é uma perda patrimonial grave que merece o natural apuramento de responsabilidades". "Este voto de protesto é mais um lamento pela lentidão das respostas de quem tinha e tem o dever de zelar pelo nosso património comum", declarou o mesmo representante do JPP, que afirmou que "muitas foram as vozes de alerta" para a situação de precariedade da capela, que ameaça desmoronar-se para o mar,. mas "poucos os ouvidos responsáveis" .