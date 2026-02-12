'Luísa Marta' de Horácio Bento de Gouveia apresentado esta sexta-feira

A secretaria regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, apresenta amanhã, dia 13 de Fevereiro, pelas 16h30, no Convento de Santa Clara, a edição 'ne varietur' do romance 'Luísa Marta', de Horácio Bento de Gouveia.

Esta edição corresponde integralmente ao manuscrito original do autor, gentilmente cedido pela família, corrigindo divergências existentes na versão publicada em 1986. Trata-se do último romance escrito por Horácio Bento de Gouveia e integra o projeto editorial iniciado em 2023 para valorização e recuperação da sua obra literária.

A apresentação da obra estará a cargo do filho do autor, Horácio Bento de Gouveia, destacando-se um romance que alterna entre ficção e memória autobiográfica, retratando de forma crua e realista as condições de vida no meio rural madeirense durante a primeira metade do século XX.

O secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, que irá marcar presença na apresenção, sublinha que esta edição reforça o compromisso do Governo Regional com a preservação da memória literária regional e com a valorização dos autores que melhor retrataram a identidade cultural da Madeira.