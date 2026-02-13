'O Turismo acolhe' já mobilizou 97 unidades hoteleiras

O programa “O Turismo Acolhe”, criado pelo Governo para dar resposta às populações afectadas pela tempestade Kristin, já conta com 732 unidades de alojamento disponíveis, distribuídas por 52 concelhos, envolvendo 97 empreendimentos turísticos e alojamentos locais.

"A resposta afirmativa e extraordinária" do sector hoteleiro nacional foi destacada pelo presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, na sessão de encerramento do 35.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) que hoje termina no Porto.

O balanço feito a dois dias e meio de programa revela a pujança do sector que transforma em solidariedade. o 'Turismo acolhe' - que pretende assegurar alojamento de emergência às famílias afectadas pelas tempestades nos 68 concelhos incluídos no estado de calamidade - vigora até 28 de Fevereiro, mas pode ser prorrogado em função da evolução da situação e da avaliação das necessidades.