“Habitação e lares são prioridades”

O presidente do Governo Regional da Madeira assegurou esta quinta-feira que o Executivo continuará a investir nos equipamentos sociais, em particular nos lares e na habitação, mesmo quando os projectos não consigam enquadramento nos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Miguel Albuquerque falava à margem de uma visita à lavandaria industrial Dorilimpa, na Camacha.

“Há duas áreas essenciais neste momento: a habitação e os lares”, afirmou, sublinhando que, no caso do Lar de São José, no Carmo, está prevista uma reformulação do projecto. “A ideia é aumentarmos o número de camas inicialmente previsto e avançar com um contrato de programa. Devido à complexidade do projecto e aos prazos muito curtos do PRR, não foi possível enquadrá-lo, mas isso não significa que não vá ser concretizado”, garantiu.

Segundo o chefe do Executivo madeirense, esta solução poderá ser aplicada a outros equipamentos sociais. “Vamos avançar com contratos de programa, e isso poderá acontecer noutros projectos”, disse.

No que respeita à política habitacional, Miguel Albuquerque reafirmou que o investimento vai prosseguir com verbas próprias da Região. “O mesmo se passa com a habitação: vamos continuar a investir com recurso ao Orçamento Regional, porque é uma prioridade”, concluiu.