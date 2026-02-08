Montenegro garante "toda a disponibilidade" a Seguro para trabalhar em prol dos portugueses

- O primeiro-ministro, Luís Montenegro, felicitou hoje António José Seguro por ter sido eleito Presidente da República e garantiu toda a disponibilidade do Governo para trabalhar em prol do futuro de Portugal.

"Quero nesta ocasião, em nome do Governo, dirigir uma palavra de felicitação ao doutor António José Seguro, Presidente da República eleito, tive já a ocasião de falar com ele, como tive também a ocasião de falar com o doutor André Ventura, candidato vencido neste segundo sufrágio", afirmou Luís Montenegro na Casa Allen, no Porto, numa altura em que estão apurados os resultados em mais de 96% das freguesias, com António José Seguro a obter mais de 66% dos votos contra 33% do seu adversário, André Ventura.

O chefe do executivo garantiu ainda a António José Seguro, apoiado pelo PS, toda a disponibilidade do Governo PSD/CDS-PP para, em conjunto, trabalhar em prol do futuro de Portugal com espírito de convergência.

"Para salvaguardarmos o interesse dos portugueses com toda a cooperação, com todo o sentido de servirmos Portugal e o povo português, de forma construtiva, de forma positiva e cada um ao nível da responsabilidade que a Constituição atribui", referiu.