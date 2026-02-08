Acompanhe a emissão especial na TSF-Madeira sobre as Presidenciais

Já arrancou a emissão multimédia no DIÁRIO, inteiramente dedicada às Presidenciais, que está a ser difundida em vários meios complementares.

Os comentários no estúdio da TSF-Madeira (100 FM) estão a ser feitos por Brício Araújo, Nuno Morna e Paulo Cafôfo.

Depois da análise regional, voltaremos à emissão nacional para as reacções dos dois candidatos e de outros protagonistas da vida política nacional.

Nas redes, em especial no Facebook, para além de toda a informação publicada, haverá espaço para debates e comentários dos mais de 378 mil seguidores do DIÁRIO.

Às opiniões juntaremos informações diversas, reacções e os resultados que surgem a qualquer hora durante a noite eleitoral. Tudo para seguir no nosso agregador Presidenciais.