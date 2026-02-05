“Só há uma pessoa que nos garante o respeito pelas Autonomias", afirma Miguel Silva Gouveia

O mandatário regional da candidatura de António José Seguro na Madeira, Miguel Silva Gouveia, lançou esta quinta-feira, 5 de Fevereiro, um derradeiro apelo ao voto, reafirmando que o candidato apoiado pelo PS é o "garante da defesa da Constituição e do respeito pela Autonomia regional".

Numa iniciativa levada a efeito no centro do Funchal, neste penúltimo dia de campanha para as Presidenciais, Miguel Silva Gouveia alertou que a Madeira também “tem de fazer o seu papel” e contribuir para uma vitória de Seguro no próximo domingo e aproveitou para criticar aqueles que se refugiam "em silêncios ou em posições ambíguas".

“A Madeira neste momento não precisa de indigência política”, afirmou, numa crítica clara aos líderes políticos que fazem apelos à abstenção ou ao voto em branco. “Isso não sai em benefício de um País que se quer democrata e onde as liberdades cívicas sejam, efetivamente, cumpridas”, declarou.

Segundo Miguel Silva Gouveia, a Madeira precisa de liderança e de se assumir como parte da portugalidade, pelo que “a Autonomia não pode dar falta de comparência quando o que está em causa é todo o País”.

O mandatário da candidatura apoiada pelo PS evidenciou a necessidade de, no domingo, as pessoas irem às urnas, alertando que “sondagens nunca ganharam eleições” e frisando que é importante manifestar, pelo voto, que “a Madeira continua a ser pela democracia, pelo progresso, pela solidariedade e por uma sociedade que seja fraterna e inclusiva, tratando-nos como portugueses de primeira”.

“É isso que António José Seguro tem manifestado ao longo desta campanha. Foi o único candidato que manifestou a vontade de unir os portugueses e que referiu que quer ser o presidente de todos, sem exceção”, acrescentou.

Miguel Silva Gouveia adiantou que Seguro será um presidente de proximidade e que já manifestou ser um defensor intransigente da Constituição e um respeitador das Autonomias da Madeira e dos Açores, dando como exemplo a sua oposição às alterações ao Subsídio Social de Mobilidade, avisando que não permitirá que nenhum pacote legislativo venha discriminar portugueses. “Espero que, entre a incerteza de uma ruptura com o humanismo, a unidade e a democracia e uma pessoa que nos dá segurança de que a Madeira será respeitada e ouvida a nível nacional, os madeirenses optem por António José Seguro para presidente da República”, expressou.

Como sublinhou, a Autonomia faz parte de Portugal e ajuda a construir o País. “Neste momento, só há uma pessoa que nos garante o respeito pelas Autonomias, pela pessoa humana e por cada português. Essa pessoa é António José Seguro”, rematou.