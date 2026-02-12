Eleições no Bangladesh terminam sem mortes e em clima festivo

As mesas de voto no Bangladesh fecharam hoje, às 16:30 (10:30 em Lisboa), dando início à contagem dos votos nas legislativas e no referendo constitucional que decorreram num clima festivo e sem mortes.

A Comissão Eleitoral do país confirmou o início da contagem nas 42.779 mesas de voto, para serem conhecidos os novos representantes de 299 círculos eleitorais, depois de a votação numa circunscrição ter sido adiada devido à morte de um candidato.

De acordo com os últimos dados oficiais, registados duas horas e meia antes do fecho da votação, a participação eleitoral foi de 47,91%, valor que o presidente da Comissão Eleitoral, Nasir Uddin, descreveu como um sinal de confiança.

"As pessoas compareceram para votar espontaneamente. Se não houvesse confiança, esta participação não teria sido possível", disse aos jornalistas.

Apesar de incidentes isolados, como a explosão de um dispositivo caseiro de baixa potência que feriu três pessoas, autoridades e partidos políticos concordaram em descrever o dia como maioritariamente pacífico.

A contagem dos votos nestas legislativas e no referendo sobre a reforma constitucional definirá o fim do Governo interino do Prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus e deverá criar um novo equilíbrio de poder entre os principais candidatos: o Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP) e o partido islâmico Jamaat-e-Islami.

Os resultados oficiais finais são esperados para o final da manhã de sexta-feira.