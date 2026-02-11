Dia dos Namorados no Enseada Food and Drinks

Neste Dia dos Namorados, o Enseada Food and Drinks, situado no 1.º andar do Clube Naval do Funchal, convida a celebrar o amor num cenário onde a gastronomia, os cocktails de assinatura e a vista sobre o mar se encontram em perfeita harmonia.

A proposta gastronómica para esta noite, acompanha este ambiente com uma selecção cuidada de ingredientes frescos e de qualidade, dando origem a combinações equilibradas e cheias de sabor.

Os cocktails de assinatura assumem um papel central nesta experiência, combinando ingredientes locais e bebidas premium em criações elegantes, ideais para brindar ao amor — seja como acompanhamento da refeição ou para desfrutar num momento mais descontraído, sempre com o mar como pano de fundo.

Enseada Food and Drinks é a escolha perfeita para quem procura celebrar o Dia dos Namorados com qualidade, autenticidade, uma vista inesquecível e um menu pensado em si.

A musica ao vivo irá trazer a este ambiente já romântico aquele sentimento inesquecivel vivido com a sua cara metade.

Reserve já o seu lugar, ultimos lugares ainda disponiveis!

Reservas antecipadas: (+351) 939 234 156

Toda a informação e acessos às páginas oficiais do restaurante estão disponíveis em:

https://linktr.ee/enseada_food_drinks