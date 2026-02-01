"Nacional foi a equipa mais bem organizada que apanhámos em Alvalade"
O treinador do Sporting, Rui Borges, deixou elogios à exibição do Nacional, apesar da vitória leonina por 2-1, esta noite, em Alvalade, decidida apenas aos 90+6 minutos.
No final do encontro, o técnico destacou a organização e a capacidade competitiva da formação madeirense, liderada por Tiago Margarido, reconhecendo as dificuldades sentidas ao longo da partida. "Penso que o Nacional foi a equipa mais bem organizada que apanhamos em Alvalade. Dificultou-nos a vida", afirmou Rui Borges, sublinhando o rigor táctico apresentado pelos insulares.
Golo aos 96 minutos dita derrota do Nacional em Alvalade
O Nacional perdeu, esta noite, por 2-1, frente ao Sporting, no Estádio de Alvalade, em jogo da 20.º jornada da I Liga.
Depois de uma primeira parte sem golos, Pedro Gonçalves, aos 72 minutos, inaugurou o marcador, Alan Nuñez, aos 76, fez a igualdade e, já com o tempo de compensação a acabar o 'suspeito do costume' do Sporting, Suárez, fez o 2-1..