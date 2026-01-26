Cavaco Silva vota em António José Seguro

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva reiterou hoje que António José Seguro é "uma pessoa honesta e educada", numa nota em que sugere que votará no candidato apoiado pelo PS na segunda volta das eleições presidenciais.

Numa nota escrita enviada à Lusa, Cavaco Silva, que apoiou Luís Marques Mendes na primeira volta, refere a inspiração de Francisco Sá Carneiro, de quem foi ministro, e sublinha ser "um social-democrata e um estudioso da social-democracia moderna".

"Os portugueses podem, portanto, inferir com facilidade e sem margem para dúvidas em quem votarei na segunda volta das eleições presidenciais de 08 de fevereiro", declara.

O antigo chefe de Estado e antigo primeiro-ministro recorda o que escreveu num dos seus livros sobre o candidato presidencial que defrontará André Ventura na segunda volta de 08 de Fevereiro: "Sempre vi em António José Seguro (com quem mantive dezenas de contactos) uma pessoa honesta e educada, qualidades de um político que muito continuo a valorizar".

"Repito o que disse aquando da primeira volta: estas eleições são muito importantes para o futuro do país. Num tempo de tantas incertezas e de graves ameaças, Portugal precisa de um Presidente da República de bom senso e credível na cena internacional que contribua para a defesa dos interesses nacionais", afirmou.