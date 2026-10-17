Promoção internacional das empresas visa vencer a insularidade

José Manuel Rodrigues destacou, hoje, em Paris, a importância da promoção internacional das empresas madeirenses para superar os constrangimentos da insularidade e da ultraperiferia e contribuir para o crescimento económico da região. O secretário regional da Economia da Madeira acompanha a comitiva da Região no Salon International de l’Alimentation.

“A nossa aposta é, cada vez mais, apoiar as nossas empresas para que possam vencer a insularidade, a ultraperiferia e que se venham a afirmar, quer no todo nacional, quer a nível europeu e, nalguns casos, a nível mundial”, afirmou o governante.

Cinco empresas da Madeira estão a participar neste evento, que decorre até 21 de Outubro, no Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, com o objectivo de ampliar o acesso a mercados externos, estabelecer relações comerciais e valorizar a oferta madeirense de alimentos e bebidas. As empresas madeirenses que integram a comitiva são a IlhoPan, a Sweets & Sugar, a IlhaPeixe, a Martins & Martins e a Tequerys, Lda., representadas no espaço institucional do Governo Regional, numa participação promovida pela Invest Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia.

José Manuel Rodrigues salientou que as empresas presentes desenvolvem actividades em diferentes áreas da economia regional e já comercializam os seus produtos no mercado continental e em mercados europeus, designadamente em França. “Trata-se de dar apoio e de internacionalizar as empresas madeirenses da área agroalimentar”, declarou, sublinhando que esta é a terceira participação do Governo Regional, através da Invest Madeira, no SIAL.

O governante classificou o certame como “a montra por excelência do sector de alimentação e bebidas”, onde são apresentados novos produtos e tendências da indústria alimentar mundial, indicando que a edição deste ano reúne cerca de 8.000 expositores de 194 países.

Durante os cinco dias da feira, as empresas madeirenses dispõem de áreas próprias para apresentação de produtos e realização de degustações, podendo estabelecer contactos com potenciais clientes, realizar reuniões comerciais e participar nas iniciativas do programa profissional. A Invest Madeira assegura acompanhamento permanente à participação regional.

O secretário regional garantiu a continuidade dos apoios à presença das empresas em feiras e eventos internacionais, considerando esse trabalho “absolutamente essencial para o crescimento económico da Madeira”.

“O nosso rumo continuará a ser o do crescimento económico, o da criação de emprego e de riqueza”, afirmou, defendendo que os resultados desse crescimento devem traduzir-se numa distribuição socialmente justa e na melhoria das condições de vida das famílias madeirenses.

À margem do certame, José Manuel Rodrigues abordou também o agravamento do custo de vida, associado ao aumento dos preços dos combustíveis e aos seus efeitos sobre os bens essenciais, admitindo medidas de apoio às empresas e às famílias, nomeadamente de natureza fiscal, no próximo orçamento regional.