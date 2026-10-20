Sismo de 5.2 na escala de Richter sem vítimas ou danos materiais

O sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter sentido hoje nas ilhas de São Miguel, Santa Maria e Terceira, nos Açores, não causou vítimas ou danos materiais, segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

O SRPCBA informou em comunicado, emitido pelas 19:37 locais (mais uma hora em Lisboa), que "não há, até ao momento, registo de vítimas ou de danos materiais associados a este evento".

O sismo foi sentido pelas 18:07 locais (19:07 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 40 quilómetros a oeste de Ginetes, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O SRPCBA adianta que está acompanhar a situação, "em articulação com os agentes de proteção civil e demais entidades competentes" e apela à "serenidade da população".

Para além de recomendar o acompanhamento da informação divulgada pelas entidades oficiais, recorda a importância da adoção das medidas de autoproteção em caso de sismo, disponíveis para consulta no portal do SRPCBA, em https://www.prociv.azores.gov.pt/sensibilizacao/medidas-de-autoprotecao-informacao/.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) referiu em comunicado que o abalo (a que atribuiu uma magnitude de 5.1) "foi sentido com intensidade máxima V/VI (escala de Mercalli Modificada) no concelho de Ponta Delgada", na ilha de São Miguel.

"O evento foi ainda sentido com intensidade V nos concelhos de Ribeira Grande, Lagoa, Vila Franca do Campo e Povoação, com intensidade IV/V no concelho de Nordeste, com intensidade IV nos concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória (ilha Terceira) e com intensidade III em Vila do Porto (ilha de Santa Maria)", acrescentou.

Um segundo sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi sentido no concelho de Ponta Delgada, São Miguel, às 18:30 locais (19:30 em Lisboa).

O evento teve epicentro a cerca de 37 quilómetros a oeste de Ginetes, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no grupo Oriental dos Açores.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) no concelho de Ponta Delgada", indicou o CIVISA.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com intensidade VI, considerado bastante forte, o sismo é sentido por todos e muitas pessoas assustam-se e correm para a rua, de acordo com a descrição do IPMA na sua página da Internet.

Já com intensidade V, considerada forte, os sismos são sentidos fora de casa, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, ao passo que os estores e quadros se movem e os pêndulos de relógios param ou alteram o estado de oscilação.

Em casos de sismos com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", indica o IPMA.