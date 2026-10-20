ISLOPOL transforma resíduos de esferovite em novas oportunidades

O projecto europeu ISLOPOL (Island Loop for Polystyrene Circularity), concluído em Setembro, criou condições para o funcionamento de uma cadeia circular regional para a valorização de resíduos de EPS, o poliestireno expandido, vulgarmente conhecido como esferovite.

Integrado no projecto europeu CIRCULOOS, e financiado pelo programa Horizonte Europa, o ISLOPOL contribuiu para a transição do actual modelo linear de importação, utilização e exportação de resíduos de EPS para uma solução mais circular, baseada na identificação, separação, rastreabilidade e reutilização local deste material.

Um dos principais desenvolvimentos foi a instalação de um sistema de visão por computador numa linha de triagem da Águas e Resíduos da Madeira (ARM). Esta tecnologia permitiu recolher, em ambiente industrial, mais de 15 mil vídeos e 500 mil imagens, utilizados para treinar e testar modelos de inteligência artificial capazes de reconhecer a presença de esferovite entre os resíduos.

Segundo nota à imprensa, o projecto reuniu quatro entidades regionais com papéis complementares. A Logimade coordenou o desenvolvimento tecnológico do sistema de visão por computador para a deteção e aquisição de dados de EPS. A ARDITI foi responsável pelas soluções digitais de integração, tratamento e visualização de dados, bem como pela ligação ao ecossistema europeu CIRCULOOS.

Na vertente operacional, a ARM contribuiu com a sua vasta experiência na gestão de resíduos, permitindo testar a tecnologia em condições reais de funcionamento. Por sua vez, a Esferolight assegurou a vertente da valorização industrial, reintegrando o EPS reciclado na produção de novos materiais, nomeadamente placas de isolamento e soluções para betão leve.

O projecto ISLOPOL demonstrou o potencial de uma cadeia de valorização regional de resíduos, que encontram novas oportunidades de aproveitamento na própria Região.