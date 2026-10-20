Manifestantes dizem que há 30 detidos e feridos no Rossio

Um total de 30 pessoas ficaram feridas ou foram detidas, em resultado da intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP) para retirar hoje de madrugada as tendas que se mantinham no Rossio, em Lisboa, disse à agência Lusa um dos manifestantes.

Os manifestantes comunicaram o ocorrido a um advogado, que não se quis identificar, mas que está a recolher informações para depois contactar as autoridades.

A Lusa tentou falar com a PSP, mas não quiseram avançar com informações.

De acordo com imagens transmitidas pelas televisões, pouco antes das 06:00, a PSP deu um ultimato aos presentes, exigindo o fim da Acampada, numa operação lançada em simultâneo com outra contra o acampamento no Porto.

Os manifestantes começaram por formar um cordão humano para atrasar a intervenção da PSP, mas o Corpo de Intervenção avançou contra o grupo e realizou várias detenções, tendo alguns ativistas acusados os agentes policiais de agressões.

Depois de removidas de tendas, os manifestantes mantêm-se entre as praças do Rossio e da Figueira.

A Acampada de Lisboa, com o lema "Não dá mais? Então monta a tua tenda!", tinha decidido de madrugada de hoje manter o protesto contra as condições de vida e a crise na habitação, apesar de a polícia ter "solicitado a saída para evitar uma retirada coerciva".

Através de uma mensagem transmitida por megafone às centenas de pessoas que se mantêm na Praça D. Pedro IV, no Rossio, a porta-voz para a comunicação da Acampada de Lisboa, Ana Luíza, transmitiu um contacto feito com a Polícia de Segurança Pública (PSP) pela meia-noite, no qual se terá "solicitado a saída para evitar uma retirada coerciva, dizendo que podia acontecer a qualquer momento, mas sem hora marcada.