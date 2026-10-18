Manifestantes no Porto querem ser contactados pela câmara por e-mail e não individualmente

O movimento pela habitação, que há uma semana ocupa a Praça D. João I, no Porto, mostrou-se hoje disponível para reunir com o presidente da câmara desde que o pedido seja feito para o e-mail oficial do grupo.

"Nós temos um e-mail público do grupo e esperamos que qualquer e-mail, qualquer contacto sério que seja, de facto, com intenções de comunicar com o grupo todo seja feito por esse e-mail", afirmou o porta-voz do movimento, João Silveira, em declarações aos jornalistas.

João Silveira explicou que o gabinete de Pedro Duarte contactou um dos elementos do movimento para uma reunião, mas essa pessoa "não representa mais do que um indivíduo".

Motivo pelo qual, o movimento exige que qualquer contacto da autarquia seja feito para o e-mail oficial do grupo - [email protected].

Esta posição do movimento surge depois de, hoje à tarde, o presidente da câmara do Porto, Pedro Duarte, dizer aguardar uma resposta daquele a um convite feito na quinta-feira para uma reunião, acrescentando que as portas da autarquia estão "sempre abertas".

"O nosso objetivo é que, de facto, se o Pedro Duarte quiser contactar connosco tem de contactar pelos canais oficiais, nomeadamente pelo e-mail para ficar tudo registado", insistiu o porta-voz.

João Silveira ressalvou que o movimento é "organizado e sério" e tem como único propósito resolver a crise da habitação e, para isso, precisam da câmara municipal.

Depois de terem pernoitado esta noite na Praça D.João I, onde ainda permanecem, o porta-voz revelou que o movimento está a elaborar um caderno reivindicativo para apresentar e que deverá ficar concluído em breve.