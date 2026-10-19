Funchal acolhe exposição internacional de ornitologia com 1700 aves

Decorreu esta segunda-feira, no Átrio da Câmara Municipal do Funchal, a apresentação oficial do MIBE II - Madeira International Bird Exhibition 2026, uma exposição ornitológica internacional organizada pela Associação Ornitológica da Madeira (AOM), em coorganização com a Federação Ornitológica Nacional Portuguesa (FONP) e sob a égide da Confederação Ornitológica Mundial (COM).

Apoiado pelo Município do Funchal, o evento realiza-se de 23 a 25 de Outubro de 2026, no Pavilhão dos Trabalhadores, em Santo António, Funchal.

Após o sucesso da primeira edição, realizada em 2024, a segunda edição regista um número recorde de participações, com cerca de 1.700 aves a concurso, das quais aproximadamente 1.000 são provenientes de Portugal Continental.

Estão inscritos 126 criadores expositores, provenientes da Madeira, dos Açores e de Portugal Continental, bem como de outros países, Espanha, França, Itália, Bélgica e Países Baixos.

Na apresentação, a vereadora com o pelouro do Desporto, Helena Leal, destacou a importância do evento para a afirmação internacional do Funchal na área da ornitologia, salientando que a iniciativa tem vindo a crescer e a ganhar uma dimensão significativa.

“É um gosto que o Município do Funchal possa abrir portas, uma vez mais, a este evento regional, mas com uma dimensão internacional”, afirmou, destacando o contributo da iniciativa para a dinamização da economia local e para a promoção do turismo desportivo, bem como as suas mais-valias culturais, educativas e sociais, ao proporcionar também ao público a oportunidade de conhecer melhor a ornitologia.

Helena Leal felicitou a Associação Ornitológica da Madeira e todos os envolvidos pela organização de mais uma edição e reiterou a disponibilidade do Município para continuar a apoiar iniciativas desta natureza, que contribuem para afirmar o Funchal como palco de eventos com projeção internacional.