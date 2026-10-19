ProfJam com nova data no coliseu de Lisboa após esgotar primeira

Os bilhetes para o concerto do 'rapper' português ProfJam em janeiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, esgotaram, tendo sido marcada uma nova data, foi hoje anunciado.

O concerto, que será "uma viagem sem fronteiras" ao longo da obra do 'rapper', cujos bilhetes esgotaram, acontece em 28 de janeiro, tendo sido acrescentada uma data na noite anterior, de acordo com a editora Universal Music Portugal, num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para a segunda data, que custam entre os 25 e os 35 euros, já estão à venda.

A segunda data, que acaba por ser a primeira, "cumpre os termos da originária". Quer isto dizer que, o concerto será feito de um alinhamento "irrepetível", que incluirá temas dos primeiros lançamentos do artista.

"Das canções que a sua mais fiel legião não deixa esquecer, às que esses palcos maiores não ouvem há demasiado tempo -- até às que ainda ninguém ouviu", lê-se no comunicado divulgado aquando do anúncio da primeira data.

Neste concerto, ProfJam terá a seu lado "companheiros que atravessaram com ele diferentes mundos e eras, reunidos nessa hora para a grandeza da ocasião".

ProfJam editou o álbum de estreia, "#FFFFFF", que inclui o tema "Água de Coco", em 2019, mas estreou-se, em 2014, com a 'mixtape' "The Big Banger Theory", tendo editado uma segunda, "Mixtakes", em 2016.

O segundo álbum, "System", em parceria com benjiprice, chegou em 2020, seguindo-se "MDID - Música de Intervenção Divina", em 2023.

No ano passado editou "London LP", um EP em parceria com LON3R JOHNY.

O trabalho mais recente de ProfJam, o álbum "L.S.D. (Love Songs Die)", só sobre amor e que conta com convidados como Ana Moura, Ivandro e Plutónio, chegou em maio deste ano.