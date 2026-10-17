Confrontos em Paris antes de manifestação contra aumento do custo de vida

Manifestantes e forças de segurança envolveram-se hoje em confrontos na Praça da República, em Paris, pouco antes do início de um protesto contra o elevado custo de vida marcado para as 14:00 (13:00 em Lisboa).

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes, a maioria encapuzados e vestidos de preto, alguns dos quais arremessaram petardos.

No âmbito de uma jornada nacional de protesto contra o aumento do custo de vida, foram convocadas manifestações em várias cidades francesas.

No sul do país, dezenas de manifestantes invadiram hoje o átrio da Câmara Municipal de Marselha, após arrombarem a porta ao som de palavras de ordem como "é a Revolução, tomamos a Bastilha", numa referência ao ato que, historicamente, marcou o início da Revolução Francesa em 14 de Julho de 1789.

Os manifestantes foram dispersados pelas forças de segurança, que se posicionaram em frente ao edifício da Câmara para impedir o acesso.