Liga Portuguesa Contra o Cancro apela ao voluntariado para o Peditório Nacional 2026

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) está a mobilizar voluntários para o Peditório Nacional 2026, que decorre entre os dias 29 de Outubro e 1 de Novembro.

A iniciativa, que envolve milhares de voluntários em todo o país, tem como objectivo angariar fundos para assegurar a continuidade do apoio prestado aos doentes oncológicos e às suas famílias.

Além do apoio directo a quem enfrenta a doença, a Liga desenvolve também um trabalho nas áreas da prevenção, do rastreio e da educação para a saúde.

A organização apela à participação da população, sublinhando que algumas horas de voluntariado podem fazer a diferença na vida de quem enfrenta o cancro.

Os interessados em colaborar nesta iniciativa solidária podem inscrever-se através do formulário disponível no site da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Com o lema de transformar a solidariedade em apoio, esperança e qualidade de vida, a LPCC convida a população a associar-se a mais uma edição do Peditório Nacional.