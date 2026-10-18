José Manuel Coelho recorda influência de Leonel Nunes no seu percurso político

O Partido Trabalhista Português (PTP) manifestou pesar pela morte de Leonel Nunes, antigo deputado da CDU e dirigente do PCP, numa mensagem em que José Manuel Coelho recorda a influência que o histórico sindicalista teve na sua formação política.

“Quando estive no Partido Comunista, em 1978, Leonel Nunes já lá estava, empenhado na luta do Sindicato da Hotelaria”, recorda José Manuel Coelho, destacando o papel que teve no afastamento da antiga direcção sindical, herdada do Estado Novo. “Com a sua luta heróica, Leonel Nunes devolveu-o aos trabalhadores”, afirma.

O dirigente do PTP reconhece que deve parte da sua experiência política e consciência de classe ao antigo deputado comunista. “Se não fosse a influência do camarada Leonel, eu não teria a experiência que tenho hoje nem a consciência de classe que hoje tenho”, admite.

José Manuel Coelho termina a homenagem com uma citação atribuída a Bertolt Brecht, sobre os homens que lutam toda a vida e se tornam imprescindíveis. “Assim era Leonel Nunes!”, conclui.

O PTP apresenta ainda as condolências à família, aos amigos e ao Partido Comunista Português.