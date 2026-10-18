Incêndio na Rua das Maravilhas em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou esta manhã no Consulado da Noruega, na Rua das Maravilhas, no Funchal, já se encontra em fase de rescaldo.

No combate às chamas estiveram envolvidos 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, apoiados por sete veículos, e nove operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com duas viaturas.

A Cruz Vermelha Portuguesa também esteve no local com uma ambulância e a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi igualmente accionada.

Segundo foi possível apurar, não se encontravam pessoas no interior do edifício quando deflagrou o incêndio, pelo que não há registo de feridos.