Incêndio na Rua das Maravilhas em fase de rescaldo
O incêndio que deflagrou esta manhã no Consulado da Noruega, na Rua das Maravilhas, no Funchal, já se encontra em fase de rescaldo.
Andreia Correia , 18 Outubro 2026 - 11:03
No combate às chamas estiveram envolvidos 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, apoiados por sete veículos, e nove operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com duas viaturas.
A Cruz Vermelha Portuguesa também esteve no local com uma ambulância e a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi igualmente accionada.
Segundo foi possível apurar, não se encontravam pessoas no interior do edifício quando deflagrou o incêndio, pelo que não há registo de feridos.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo