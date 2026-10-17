Uma vida de obstáculos é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. O nosso matutino acompanhou a realidade de quem depende de uma cadeira de rodas e os dramas que enfrenta. Há quem desafie os governantes a experimentar

Suíço com vitória épica é outro dos destaques. David Pfammater foi o primeiro nos 60 Km do Ecotrail Funchal Madeira, depois de recuperar mais de 40 minutos. Prova reuniu mais de 400 atletas

Da escola para a Câmara do Funchal. Para Paulo Cafôfo, que marcou uma viragem na política regional, falta a “Autonomia das pessoas”

Para ler também: Três novas gruas no Porto do Caniçal. Equipamentos entram em funcionamento amanhã e vão acelerar a operação portuária

E, por fim, antigas escolas aproveitadas para habitação.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.