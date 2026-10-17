Ecotrail Funchal continua este domingo

O Ecotrail Funchal prossegue com a Kids Race, cuja partida está marcada para as 10h00, no Parque de Santa Catarina. Pelas 10h30, o Jardim de Santa Luzia recebe uma aula de Zumba, seguindo-se, às 12h00, a cerimónia de entrega de prémios, no Largo da Restauração.

O evento é organizado pela Empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal.

Este é o grande destaque da agenda deste domingo.

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Outubro, Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, Dia Mundial da Menopausa e Dia Mundial das Missões:1517 - Nasce o padre Manuel da Nóbrega, sacerdote jesuíta português chefe da primeira missão à América. Morre também no dia 18 de Outubro, em 1570.

1632 - Morre, com 61 anos, o poeta português Gabriel Pereira de Castro, autor de "Ulisseia ou Lisboa Edificada".

1634 - Nasce o pintor italiano Luca Giordano, expoente do Barroco.

1697 - Nasce o pintor de Veneza Canaletto, Giovanni António Canal.

1739 - Morre, aos 34 anos, o escritor António José da Silva, autor de "Guerras do Alecrim e Manjerona", promotor das primeiras óperas em português no Teatro do Bairro Alto, executado, num auto de fé, em Lisboa, por ordem da Inquisição.

1741 - Nasce o escritor francês Choderlos de Laclos, autor de "Ligações Perigosas".

1777 - Nasce o escritor alemão Heinrich von Kleist, autor de "Michael Kohlhaas" e "O Terramoto do Chile".

1830 - Na regência de D. Pedro IV, por decreto da Junta Governativa da ilha Terceira, é substituída a bandeira, até então integralmente branca, pela bandeira azul-branca.

1867 - Os Estados Unidos da América (EUA) tomam posse do Alasca.

1868 - É fundada a Associação dos Bombeiros Voluntários de Lisboa.

1871 - Morre, com 79 anos, Charles Babbage, matemático, inventor da primeira calculadora automática.

1893 - Morre, aos 75 anos, o compositor francês Charles-François Gounod, autor das óperas "Fausto" e "Romeu e Julieta".

1910 - Após a implantação da República, os títulos nobiliárquicos são abolidos em Portugal.

1911 - Morre, com 54 anos, o médico e psicólogo francês Alfred Binet, precursor da pedagogia experimental, com contribuições fundamentais para a medição de inteligência.

1914 - Inauguração da tração elétrica em Braga, que substituiu de forma permanente a tração animal e a vapor.

1922 - É criada em Inglaterra a estação privada Broadcasting Company, Ltd., que em 1927 dá lugar à British Broadcasting Corporation (BBC).

1926 - Morre, com 64 anos, Branco Rodrigues, fundador do ensino de cegos em Portugal.

1931 - Morre, aos 84 anos, o cientista norte-americano Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada elétrica incandescente.

1936 - Parte de Lisboa o paquete Luanda com os primeiros prisioneiros políticos para o campo de concentração do Tarrafal. Atinge a ilha de Santiago, em Cabo Verde, a 29 de outubro.

1941 - Morre, aos 81anos, em Bougie, Argélia, Manuel Teixeira Gomes, escritor, diplomata, Presidente da República Portuguesa no período 1923-1925, autor de "Sabina Freire", "Novelas Eróticas", "Gente Singular".

1955 - Morre, com 72 anos, o filósofo espanhol José Ortega Y Gasset, autor de "A Rebelião das Massas".

1959 - 1.ª edição do Telejornal da Rádio e Televisão de Portugal (RTP), apresentado pelo jornalista do Diário de Notícias Mário Pires.

1963 - É lançada a "Operação Três Mosqueteiros" com paraquedistas no norte de Angola.

1974 - A União Soviética (URSS) e o Egito concordam em apoiar a constituição de um Estado Palestiniano.

1978 - O Presidente dos Estados Unidos, James Carter, dá luz verde à construção dos elementos fundamentais da bomba de neutrões, mas adia o seu fabrico e montagem.

1982 - A resistência afegã acusa a União Soviética do uso de armas químicas.

1984 - O Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, recebe o atleta português Carlos Lopes, campeão olímpico da Maratona, na Casa Branca, em Washington DC.

1985 - Morre, aos 30 anos, o poeta e ativista negro sul-africano Benjamin Moloise, executado na prisão de Pretória.

1987 - O Conselho Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) elege o espanhol Frederico Maior para diretor-geral.

1988 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao francês Maurice Alais, pelas suas contribuições pioneiras para a teoria dos mercados e utilização eficiente de recursos.

1989 - Erich Honecker demite-se da Presidência da República Democrática Alemã (RDA).

- O parlamento húngaro aprova a adoção do sistema pluripartidário.

1991 - Oito, Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguízia, Rússia, Turquemenistão, Uzbequistão e Tajiquistão, das doze repúblicas soviéticas assinam o tratado da Comunidade Económica.

- É entregue à Marinha portuguesa a lancha de fiscalização rápida NRP Dragão.

1997 - É inaugurado o Museu Guggenheim, em Bilbau, Espanha.

1999 - A Indonésia aceita os resultados do referendo de 30 de agosto em Timor-Leste e anula o decreto de anexação do território.

2001 - O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, estabelecido pelo Parlamento Europeu, é atribuído ao bispo de Lubango, Angola, Zacarias Camuenho.

2002 - O poeta português Casimiro de Brito recebe o prémio internacional Leopold Senghor.

- É preso o líder do movimento terrorista indonésio Jemaah Islamia, Abu Bakar Ba'asyir.

2003 - Morre, com 64 anos, o escritor e jornalista espanhol Manuel Vázquez Montalbán, criador do detetive Pepe Carvalho, autor de "Galíndez", "Autobiografia do General Franco" e "La Aznaridad".

2004 - O romance "Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo", de António Lobo Antunes, é distinguido com o Prémio Fernando Namora.

- Morre, com 54 anos, Ansar Tibuyev, vice-presidente do Governo de Karachaevo-Cherkessia, num atentado na capital da república do Cáucaso.

2006 - O grupo interministerial que investigou alegados voos da CIA (Agência Central de Inteligência, serviços secretos norte-americanos) conclui não haver indícios de qualquer ilegalidade cometida em Portugal.

- O Governo anuncia a introdução de portagens nas autoestradas sem custos para o utilizador (SCUT) do Norte Litoral, Costa de Prata e Grande Porto, a partir de 2007.

2007 - Mais de 200 mil pessoas participam, em Lisboa, numa manifestação nacional convocada pela CGTP, em protesto contra a situação económica e social do país e as políticas europeias. A manifestação decorre no mesmo dia da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), também em Lisboa.

- O presidente em exercício do Conselho da União Europeia, José Sócrates, com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, a seu lado, anuncia um acordo entre representantes das confederações patronais e sindicais da Europa em torno da modernização do mercado de trabalho e dos princípios da "flexigurança".

- Realiza-se o primeiro leilão de emissões de dióxido de carbono em Portugal, para vender 350 mil toneladas de emissões, cerca de metade do que é produzido pela central de Sines em um mês.

2008 - Duzentas e cinquenta ocorrências, 200 das quais em habitações, é o balanço das fortes chuvas registadas durante a tarde em Lisboa, que atingiu em algumas zonas 26 litros por metro quadrado.

- Vários milhares de pessoas desfilam em Paris para protestar contra as políticas comunitárias de imigração, que acusam de ser "demasiado restritivas".

2011 - João Ricardo Pedro torna-se o primeiro português a ser distinguido com o Prémio LeYa, pelo romance inédito "O teu rosto será o último".

- Morre, aos 90 anos, Andrea Zanzotto, poeta, considerado um dos nomes mais importantes das letras italianas contemporâneas.

- Morre, com 85 anos, Maria do Rosário Coelho, cantora lírica.

2015 - O atleta do Benfica João Pereira vence o triatlo de Antalya, na Turquia, conquistando o primeiro triunfo da carreira numa prova da Taça do Mundo da modalidade.

2017 - O contrato de venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star é assinado, em Lisboa, pelo representante do Fundo de Resolução (até então único acionista do Novo Banco), Máximo dos Santos, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o diretor-geral da Lone Star, Donald Quintin, concretizando assim a alienação do banco a privados três anos depois da resolução do Banco Espírito Santo (BES).

- Com apenas 18 anos, Mile Svilar, do Benfica, torna-se o guarda-redes mais jovem de sempre a estrear-se na Liga dos Campeões, num jogo frente ao Manchester United.

2019 - O ex-presidente do Governo Regional da Catalunha, Carles Puigdemont, apresenta-se voluntariamente às autoridades belgas na sequência do mandado de detenção emitido pelo Tribunal Supremo de Espanha.

- Um grupo de estudantes começa a protestar contra o aumento do preço do bilhete de metro, o que deriva num enorme movimento de rebelião popular contra a desigualdade, maior flagelo social do Chile.

- Morre, aos 67 anos, Rui Jordão, ex-futebolista nascido em Angola que jogou no Benfica e no Sporting.

2020 - Morre, aos 64 anos, José Padilla, DJ e produtor espanhol, responsável pela consolidação do 'chill out' como género musical.

2021 - Morre, aos 84 anos, Colin Powell, general, diplomata e político norte-americano, antigo secretário de Estado do antigo Presidente dos Estados Unidos George W. Bush. Foi o primeiro afro-americano a ocupar o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA.

2024 - A coordenadora da Equipa de Missão Évora_27, Paula Mota Garcia, demite-se do projeto Capital Europeia da Cultura, que decorre em 2027.

- Morre, aos 79 anos, Anne Caufriez, etnomusicóloga belga, doutorada em música tradicional portuguesa, responsável por obras de investigação, entre livros, artigos e álbuns de recolhas, como "Trás-os-Montes: Canções do trigo e gaitas-de-foles de pastor".

2025 - Morre, aos 103 anos, Chen Ning Yang, físico chinês, vencedor do Nobel da Física em 1957, por investigações sobre a lei da conservação da paridade, princípio fundamental da física nuclear .

Este é o ducentésimo nonagésimo segundo dia do ano. Faltam 74 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "Eu sou eu e as minhas circunstâncias". José Ortega y Gasset (1883-1955), filósofo espanhol.