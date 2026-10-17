Marija Hastwig: "Muito bom!"

Marija Hastwig, da Alemanha, mostrou-se muito satisfeita com a vitória na prova feminina de 45 quilómetros do Ecotrail, concluída em 8:02:27. "Foi bom apesar do calor. Muito bom!", afirmou no final da corrida.

A atleta, que participou pela primeira vez no Ecotrail e visitou a Madeira pela primeira vez, apontou a subida inicial como um dos momentos mais difíceis da prova.

Entre os aspectos de que mais gostou, destacou as levadas, que considerou "muito fixes", deixando ainda a esperança de regressar à Região no próximo ano.