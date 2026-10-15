Matilde César entre as finalistas do prémio WAF Women in Art Fellowship

A jovem madeirense Matilde César é uma das 20 finalistas do prémio WAF Women in Art Fellowship, uma iniciativa nacional que pretende reforçar a presença e valorizar o papel das mulheres nas artes e na cultura.

A artista submeteu uma proposta relacionada com o trabalho que tem vindo a desenvolver em torno das bordadeiras madeirenses. O projecto integra uma forte componente social, com visitas ao terreno e recolha presencial de informação junto das mulheres que preservam esta arte ancestral da Madeira.

Nos próximos meses, as finalistas terão a oportunidade de participar em masterclasses dedicadas ao desenvolvimento dos respectivos projectos e percursos profissionais.

Além de Matilde César, integram a lista das seleccionadas Ana Rita de Arruda, Ana Wever, Cygny, Fátima Spínola (Madeira), Inês Teles, Joana Santos, Lola Ramos, Mafalda Reis Cabral, Maíra Ortins, Maria Manuel Lyra, Natacha Martins, Paula Prates, Raquel Antunes, Rita Lagarto, Rossana Mendes Fonseca, Sara Oliveira Martins, Sonia Jaconiano, Soraia Oliveira e Tuca Paoli.

A selecção esteve a cargo de um júri composto por Ana Lima-Netto, representante da Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA), Astrid Sauer, representante da SOTA, Filipa Belo, representante da Portugal Manual, Joana Vasconcelos, embaixadora da WAF, e Teresa Santana, representante do Grupo VIA Outlet.

Ver Galeria

O nome da vencedora da edição de 2026 será anunciado em Dezembro. A escolhida receberá uma bolsa no valor de 27.500 euros, que inclui apoio à produção de obras, mentoria, formação e acompanhamento curatorial e técnico. O prémio contempla ainda a produção de uma exposição individual na SNBA, prevista para a Primavera de 2027, bem como apoio à comunicação digital, incluindo redes sociais e site.

A WAF – Women in Art Fellowship é uma bolsa criada para reforçar a presença e a voz das mulheres nas artes em Portugal. O programa procura impulsionar projectos originais nas áreas das artes visuais, escultura, design, têxtil, artesanato e outras formas de expressão, aproximando a arte das comunidades e promovendo o seu impacto social.

Trata-se de uma iniciativa dos centros VIA Outlets em Portugal — Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde Porto Fashion Outlet — em parceria com a Portugal Manual e a SOTA – State of the Art.