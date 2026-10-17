Iúri Leitão sagra-se campeão de omnium pela segunda vez

O ciclista Iúri Leitão sagrou-se hoje campeão do mundo de omnium pela segunda vez, ao vencer a prova nos Mundiais de pista de 2026, conquistando a terceira medalha para Portugal em Xangai, na China, a primeira de ouro.

Iúri Leitão, de 28 anos, venceu a vertente de scratch, foi terceiro classificado na corrida de ritmo e na de eliminação e confirmou o título na corrida por pontos, totalizando 143 pontos, mais 14 do que o belga Fabio van den Bossche e mais 28 relativamente ao alemão Tim Torn Teutenberg, que terminaram no segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Vice-campeão olímpico de omnium em Paris2024, Iúri Leitão conquistou a quarta medalha em Mundiais de ciclismo de pista, depois do ouro obtido em 2023, em Glasgow (Escócia), também em omnium, da prata em 2021, em Roubaix (França), em eliminação, e do bronze em 2025, em Santiago do Chile, em scratch.

O ciclista natural de Viana do Castelo tornou-se o terceiro português a subir ao pódio em Xangai, depois de Maria Martins e Miguel Salgueiro, que conquistaram as medalhas de bronze, respetivamente, em scratch, na quarta-feira, e na corrida por pontos, na sexta-feira.